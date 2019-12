Le financier africain de l'année est Togolais

Le Togolais Félix Edoh Kossi Amenounve, patron de la BRVM, a été désigné ‘Financier africain de l’année’ jeudi à Abidjan lors des Financial Afrik Awards.

Cette récompense lui a été décernée pour son parcours qui l’a mené de la SGI Togo, à l’Autorité de régulation du marché financier régional de l’UEMOA, puis à la tête de la Bourse d’Abidjan depuis 2012.

A ce poste, il a œuvré à la réforme du marché et à son positionnement international.

Il est l’artisan de l’introduction en bourse d’Oragroup, la plus importante IPO jamais réalisé sur le marché financier régional de l’UEMOA, et de la structuration des obligations de la Diaspora (diaspora bonds) émises par la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) et cotées à la BRVM depuis le 3 décembre dernier.