Le gouvernement ne laissera pas tomber les SFD

Le gouvernement s’est engagé à aider les systèmes financiers décentralisés (SFD). C’est ce qu’a rappelé mercredi Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances à l’issue d’une rencontre avec les responsables de l’association professionnelle des systèmes financiers décentralisés au Togo (APSFD).

‘Je tiens à vous assurer que le gouvernement fait de cette crise et de la situation des SFD une préoccupation majeure’, a-t-il déclaré.

Ces institutions ont un besoin d’assistance pour surmonter la pandémie et faire face à une situation inédite.

Les premières informations que nous avons pu collecter auprès des principaux SFD font état de l’aggravation de la situation au 30 avril, a indiqué le président de l’association.

L’appui de l’Etat va se faire en concertation avec la BCEAO qui dispose de liquidités suffisantes. L’UEMOA a également convenu de soutenir les SFD.

M. Yaya a rappelé le rôle essentiel joué par les SFD dans l’accompagnement du secteur informel qui reste le moteur de l’économie togolaise, mais aussi dans celui de l’agriculture.

Il a demandé aux SFD de financer le fonds de roulement de crise de leur clientèle pour les aider à amortir le choc de la crise sanitaire sur leur activité.

Les SFD devraient être être partie prenante dans le Fonds national de solidarité et de relance économique qui sera doté de 400 milliards de francs Fcfa pour accompagner le secteur privé, y compris l'informel et protéger les plus démunis.

‘Aucune structure ne sera victime de la crise sanitaire. Le chef de l’Etat et le gouvernement ferons leur devoir’, a martelé le ministre.

Le système financier décentralisé est une institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations des banques et établissements financiers traditionnels.