Le nouveau représentant de la BAD à la primature

Wilfrid Paterne Abiola, le nouveau représentant de la BAD (Banque africaine de développement) au Togo, a été reçu jeudi par le Premier ministre Victoire Domégah-Dogbé.

De nationalité française, M. Abiola a rejoint la BAD en 1998. Il était chargé, jusqu’à sa nomination à Lomé, de la gouvernance en chef au sein du bureau de coordination de la gouvernance et de la gestion des finances publiques.

Il possède une riche expérience dans le dialogue politique, la gestion de projets, la gestion et la revue de portefeuilles, la gestion d’études et d’évaluations de programmes, le renforcement des capacités, la gestion axée sur les résultats et la coordination de partenariats, précise un communiqué de la Banque.

Le nouveau représentant a travaillé chez EDF, Bull et Oracle.

L'appui de la BAD au Togo est multiforme : lutte contre la pandémie, agriculture, insertion des jeunes dans la vie professionnelle ...