Le risque peut être une opportunité en Afrique

La patron de la Bourses régionale des valeurs mobilières (BRVM), le Togolais Kossi Félix Edoh Amenounve a visité vendredi la Bourse de Chicago.

Comment l’Afrique, exposée aux fluctuations économiques liées aux facteurs exogènes et endogènes, peut-elle assurer son développement sur plusieurs décennies sans des marchés de capitaux forts et surtout des marchés de dérivés efficaces ?

Ce qui s’est appliqué ou s’applique aux Etats-Unis n’est-il pas valable pour l’Afrique ?

Comment les industries africaines naissantes peuvent-elles maximiser leurs profits à l’exportation ? Qu’est-ce qui peut donner confiance à une start-up africaine d’innover et vouloir conquérir le monde ? Le risque ne peut-il également pas être une opportunité en Afrique pour les investisseurs ?

Des questions soulevées par M. Amenounve et qui trouvent des réponses sur les marchés.

Le CME Group (Groupe Bourse de Chicago) a été créé en 1898.

Il s’échange sur ce marché un volume de plus de 3 Milliards/an (500 millions /seconde). La valeur annuelle négociée est d’un Quadrillion (1 million de milliards de dollars américains), soit 52 fois le PIB des États-Unis qui s’élève à 19,4 Trillions de dollars.

Les produits négociés par le CME Group proviennent des secteurs et instruments suivants : agriculture, métaux, énergie, ressources naturelles, taux d'intérêt, indices boursiers, Forex etc.

Plus de 80% du trading est réalisé en ligne. Il s’agit de l'un des marchés de Futures et d'Options les plus liquides au monde ouvert 23 heures sur 24 avec plus de 1100 courtiers.

Pour CME Group, les marchés de dérivés constituent l’instrument fondamental de gestion de risque pour quiconque qui veut évoluer avec confiance dans un monde incertain.