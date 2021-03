Les dangers de la pyramide financière

Au Togo, comme ailleurs en Afrique, des milliers d’épargnants sont victimes de société de trading proposant des placements générant des revenus mirobolants.

Des épargnants vident leur compte en banque pour les confier à ces ‘gestionnaires’.

Pour la plupart de ces sociétés, l’activité s’apparente à de l’arnaque.

Le système est malheureusement bien connu. Il s’agit de la pyramide de Ponzi.

Une arnaque célèbre utilisant le système de la pyramide pour flouer les investisseurs. Elle a été mise en place par Charles Ponzi à Boston en 1920.

Le système est simple, Ponzi proposait à ses investisseurs des rendements mirobolants de 50% en 45 jours. Comme il est impossible de réellement produire ces rendements, Ponzi utilisait les fonds des nouveaux investisseurs pour servir le taux d'interêt promis aux anciens investisseurs.

Le système fonctionne tant que la pyramide grandit et qu'il y a suffisamment de nouveaux investisseurs pour financer les anciens investisseurs.

A défaut la Pyramide s'écroule, le système explose, et tous les derniers investisseurs perdent la totalité de ce qu'ils ont investi.

Dès octobre 2019, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, avait mis en garde contre ces structures illégales. Il avait demandé au public de faire preuve de la plus grande vigilance et de ne traiter qu’avec des acteurs légaux.

Malgré cette mise en garde, des sociétés de trading continuent de proposer leurs services et utilisent des outils marketing agressifs.