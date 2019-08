Les semences de la prospérité agricole

Le groupe bancaire panafricain Oragroup a obtenu un prêt de 20 millions d’euros auprès d’Africa Agriculture and Trade Investment Fund (AATIF), une société d’investissement spécialisée dans le financement agricole en Afrique dont les investisseurs principaux sont le gouvernement allemand et la Banque de développement allemande KfW.

Les fonds octroyés serviront au financement d’entreprises privées intervenant sur les campagnes agricoles dans les pays de présence de la filiale Orabank Côte d’Ivoire (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger et Sénégal).

Même si le groupe a son siège à Lomé, ce prêt ne porte sur aucune opération spécifique au Togo.

L’AATIF est un partenariat novateur entre le secteur public et le secteur privé visant à accroître le potentiel agricole de l'Afrique au profit des plus pauvres.

Le Fonds vise à améliorer la sécurité alimentaire et à créer des emplois et des revenus supplémentaires pour les agriculteurs, les entrepreneurs et les ouvriers en investissant avec patience et responsabilité dans des chaînes de valeur locales efficaces.