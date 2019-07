Lutte contre la corruption : rendez-vous le 11 juillet

Transparency International publiera le 11 juillet son Baromètre mondial de la corruption.

Publié à l'occasion de la Journée africaine de lutte contre la corruption, le rapport contient des recommandations sur la manière dont la communauté internationale peut réduire l'impact négatif de la corruption en Afrique, en particulier sur les membres les plus pauvres et les plus jeunes qui sont touchés de manière disproportionnée.

De nombreux pays sont passés au crible, dont le Togo.

Le gouvernement de Lomé a fait de la lutte contre la corruption l’une de ses priorités. Il dispose même d’une Haute Autorité en la matière.

Le pays a besoin de montrer qu’il fait le maximum d’efforts au moment ou il lance son plan national de développement qui nécessite, dans une première phase, 8 milliards d’euros, dont 65% issus du secteur privé.

Il faut montrer aux investisseurs que le pays est clean dans ce domaine ou qu’il le devient progressivement.