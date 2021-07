Mutualisation des ressources

Balibié Serge Auguste Bayala, directeur général du CESAG, et Odilia Gnassingbé, directrice exécutive du CADERT

La table ronde consacrée à l’efficacité de la politique publique au regard de la réforme du budget programme et de la pandémie s’est achevée vendredi.

Elle était présidée par Kofi Agbenoxevi Paniah, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, qui représentait le ministre à ces travaux.

Les échanges durant trois jours ont permis d’examiner notamment les effets de la pandémie de la Covid-19 sur la réforme du budget-programme et l’efficacité des politiques publiques dans l’espace UEMOA, de tirer les leçons de la pandémie concernant la mise en œuvre de cette réforme et de sa contribution à l’efficacité des politiques publiques.

A l’issue des discussions, un partenariat a été noué entre le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) et le Centre d’analyse et de renforcement des capacités du Togo (CADERT), dont l’objectif est de renforcer l’analyse et la gestion des politiques économiques ainsi que les programmes de développement au Togo.

‘L’intérêt de ce partenariat réside en ce qu’il offre le cadre pour capitaliser l’expérience et le savoir-faire des deux Centres pour mieux générer et transmettre les connaissances nécessaires pour accompagner la réforme du budget programme au Togo et dans la sous-région’, a souligné M. Paniah.