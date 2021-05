La commission technique du Groupe intergouvernementale d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'ouest (GIABA) est en session à Lomé depuis vendredi.

Evoquant le cas du Togo, le ministère le Justice, Pius Agbetomey, a indiqué que dans le souci de mieux faire, le pays s'est soumis au processus d'évaluation de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

‘Notre pays acceptera toutes les observations et recommandations qui lui seront faites’, a-t-il précisé.

Selon les responsables du GIABA, la pandémie a généré de nouveaux trafics.

‘Notre espace ouest-africain est confronté à de nombreuses menaces criminelles. Aucun pays de la Cédéao n’est épargné. Il faut renforcer la coopération pour lutter contre l’argent du crime et du terrorisme’, a souligné Kimelabalou Aba, le directeur général du GIABA.

L’objectif de cet organisme, dépendant de la Cédéao, est de protéger les économies nationales et les systèmes financiers et bancaires contre les produits du crime et de lutter contre le financement du terrorisme.