Opération rondement menée

En dépit d’un contexte économique compliqué en Afrique de l’Ouest, le Togo est parvenu à lever vendredi sans difficultés 22 milliards de Fcfa dans le cadre d’un appel d’offres pour des Bons du Trésor.

Il était à la recherche de 20 milliards et se sont plus de 29 milliards qui ont été soumis, soit un taux de couverture de plus 147%.

Les Bons assimilables du Trésor (BAT) sont émis par le Trésor Public du Togo et bénéficient de la garantie souveraine de l'Etat.

Les revenus perçus sur BAT sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidant au Togo. Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.