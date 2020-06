Oragroup : résultat net consolidé en hausse de 47 %

Oragroup a tenu son assemblée générale ordinaire lundi à Lomé pour approuver les états financiers au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019.

Oragroup affiche d’excellents résultats, avec un total bilan à 2 634,3 milliards de Fcfa, soit une progression de 22% par rapport à l’année précédente, indique la banque dans un communiqué.

Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau s’élèvent à 1 822,5 milliards et les créances sur la clientèle à 1 366,2, soit une hausse respective de 25% et 13%.

Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 146,9 milliards de francs CFA (+16%) et un résultat net consolidé en très forte hausse de 47 % à 18,3 milliards de francs CFA.

L’année 2019 a marqué un véritable tournant pour Oragroup, grâce notamment à son entrée le 16 avril 2019 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), lors de la cérémonie de première cotation à Lomé.

Cette introduction en Bourse – la plus importante depuis la création de la BRVM en 1998 – constitue à la fois l’aboutissement d’un travail effectué depuis 10 ans mais aussi et surtout une incitation à poursuivre dans la même voie. La confiance du marché a confirmé la solidité du modèle d’Oragroup et le potentiel de croissance du Groupe.

Par son introduction en Bourse à hauteur de 20 % du capital, Oragroup souhaitait accélérer sa trajectoire de croissance, ce qui est confirmé aujourd’hui par des résultats 2019 en très forte hausse. En procédant conjointement à une augmentation de capital et une cession d’actions, Oragroup avait alors consacré son ancrage régional et son attractivité, pour contribuer activement au développement du marché financier régional.

Oragroup est présent dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie).

La banque a 157 agences et un portefeuille clients évalué à 500.000 (entreprises et particuliers).