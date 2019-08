Projets porteurs à financer

La BIDC a accordé mardi une ligne de crédit de 4 milliards de Fcfa à Fidelis Finance basée au Burkina Faso.

Ce prêt doit permettre de financer des PME-PMI de l’espace UEMOA, dont le Togo.

L'accord a été signé à Lomé entre Bashir Mamman Ifo, le président de l’institution, et Abdoulaye Kouafilann Sory, directeur général de Fidelis Finance.

‘Notre leitmotiv est de financer les projets d’investissement des PME-PMI dans toute la région. Nous avons des entreprises burkinabés qui interviennent également au Togo avec des financements dont elles bénéficient de notre part', a indiqué M. Sori.

S’agissant spécifiquement du Togo, Fidelis s’intéresse à des projets porteurs dans les transports, la santé et les services, notamment.

La BIDC a déjà prêté 10 milliards à cette banque. Cette somme a permis d’octroyer des prêts pour la mise en œuvre de 1.200 projets au Burkina, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo.

Fidelis Finance est une institution de crédit à caractère bancaire inscrit sur la liste des établissements bancaires de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

L’institution est spécialisée dans les opérations bancaires de financement des équipements productifs des entreprises, en l’occurrence des PME/PMI.

Depuis une vingtaine d’années, elle propose des offres des services financiers adaptés aux besoins d’investissements et de trésorerie (fonds de roulement) des entreprises : crédit-bail (leasing), crédit, Location avec option d’achat (LOA), Location longue durée (LLD), affacturage (factoring), escomptes d’effets, cautions et garanties de paiement.

Son actionnariat est composé des institutions comme la Banque africaine de développement (BAD), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), le Fonds de solidarité africain (FSA), la Société néerlandaise de financement du développement (FMO), Africa capital partners (AfriCapital), le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) et le Groupe Sunu Assurances.