Sani Yaya et Victoire Tomégah-Dogbé, le cheffe du gouvernement

Le Togo a adopté la procédure du budget-programme. Il s’agit d’un budget basé sur les résultats précis à atteindre au bout d'une période donnée. Au Togo, c’est 3 ans.

C'est un outil de gestion et de planification qui privilégie la performance. Il combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources matérielles, financières et humaines.

Chaque ministère est redevable de ses actions dans un cadre budgétaire qui lui est spécifiquement assigné.

Pour le gouvernement, il est absolument essentiel de planifier les activités aux niveaux des stratégies, d’une organisation, de traduire des plans en programmes et budgets cohérents dans la limite des ressources fournies, et de suivre et notifier les résultats de ces activités.

Comme l’explique le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, le budget programme est un instrument de pilotage de la politique économique. Un dispositif qui a plus d’efficience sur la gestion axée sur les résultats.

L’établissement d’un budget-programme fait partie intégrante du système de rationalisation des choix budgétaires que l’on appelle PPBS (plannig-programming-budgeting system).

Raisonner par programme oblige les administrations à ne pas s’en tenir à des principes de politique générale, mais à se doter de buts concrets et précis, à argumenter plusieurs scénarios de mise en œuvre des politiques publiques et à définir leurs cibles, souligne M. Yaya.

La notion de programme est la pièce maîtresse du nouveau dispositif budgétaire du Togo.