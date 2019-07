Regroupement dans le secteur de l'assurance

Le géant mondial de l’assurance, le Britannique Prudential, a pris une participation majoritaire dans Beneficial Life Insurance, une compagnie basée au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Togo.

Beneficial a un portefeuille de 300.000 clients et a réalisé un chiffre d’affaires de 45,7 millions d’euros (en 2017).

L’officialisation de cette cession a eu lieu vendredi à Lomé en présence de Matt Lilley, directeur général de Prudential Africa.

Le groupe s’appellera désormais ‘Prudential Beneficial’ au Cameroun et au Togo et ‘Prudential Beneficia Be life’ en Côte d’ivoire.

Prudential Africa est présent dans cinq pays d’Afrique : Ghana, Kenya, Ouganda, Zambie et Nigéria avec 500.000 clients.