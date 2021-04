Rôle actif dans la lutte contre le Coronavirus

Serge Ekue, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a tenu mercredi une conférence de presse virtuelle faisant état de son bilan après six premiers mois passés à la tête de l’Institution.

Il a à cette occasion annoncé un volume de financements d’environ 3 300 milliards de Fcfa (5,03 milliards d’euros) en faveur des Etats de l’UEMOA dans le cadre du plan stratégique 2021-2025.

Cette rencontre a permis de revenir en quelques chiffres sur son bilan, d’évoquer les enjeux et défis de développement des états membres et les engagements de la banque pour les cinq prochaines années.

Durant les derniers 6 mois, la Banque a joué un rôle actif aux côtés des Etats-membres dans la riposte à la pandémie.

Cet engagement s’est matérialisé par la mise œuvre de deux programmes d’un montant cumulé de 300 milliards FCFA (457 millions d’euros) dans le cadre de divers partenariats avec la BCEAO, la Commission de l’UEMOA, et l’AFD décidés dès ‘l’apparition des premiers impacts de l’épidémie au premier semestre 2020.

Des fonds mobilisés et destinés à soutenir les plans d’urgence des Etats mais aussi, les entreprises du secteur privé notamment, fortement touchées par la pandémie.

Avec une population de près de 130,8 millions d’habitants et un revenu par tête de 970 US$ les pays de l’UEMOA appartiennent à la catégorie des « Pays à faible développement humain ».

Les défis prioritaires de la Banque sont donc ceux qui portent sur l’amélioration des services essentiels aux êtres humains notamment l’accès à l’eau potable, à l’électricité, la croissance démographique, la santé et l’éducation, le climat et l’environnement, etc.

Pour y faire face des investissements de l’ordre de 19 000 milliards de FCFA (29 milliards d’euros) seront nécessaires chaque année pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (tels que définis par l’ONU) à l’horizon 2030.

La Banque ambitionne donc d’intensifier son accompagnement au profit de ses Etats membres à travers une offre de financements et de conseils financiers adaptés.