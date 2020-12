Serge Ekué au siège de la Bourse

Serge Ekué, le nouveau président de la BOAD (Banque ouest-africaine de développement), s’est rendu lundi au siège de la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières) à Abidjan.

Comme à Wall Street, il a sonné la cloche pour marquer l’ouverture des cotations.

Edoh Kossi Amenounve, le directeur général de la Bourse, a salué l’excellence de la coopération existante entre avec la Banque qui est un acteur majeur, en tant qu’actionnaire de la BRVM et émetteur de référence sur le marché des obligations et investisseur institutionnel.

Les deux responsables ont abordé les questions relatives au marché des capitaux de l’UEMOA.

La BOAD doit continuer à jouer un rôle structurant sur le marché obligataire en tant qu’émetteur de référence, du développement de la Titrisation pour le refinancement des banques et des entreprises, d’une meilleure valorisation des actifs sous conservation auprès du DC/BR grâce à des techniques modernes de circulation de titres (Prêts/emprunts de titres, swaps d’actifs etc.) et enfin, de la promotion des instruments innovants comme les obligations sécurisées, les green ou social bonds etc.

M. Ekué a qualifié le patron de la Bourse de ‘professionnel aguerri de la finance’.

La BOAD, dont le siège est à Lomé, est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA).

Les Etats membres sont : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.