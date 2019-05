Signaler ou dénoncer ?

Le Togo ne promeut pas la culture de la dénonciation. Les choses doivent être dites. Cependant leur ‘contribution’ est la bienvenue pour signaler les cas de corruption supposé.

C’est en substance le message d’Essohanam Wiyao le président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA)

'Nos concitoyens comprennent peu à peu la nécessité de dénoncer des cas de corruption', a-t-il indiqué.

Deux ‘petites dénonciations’ avaient été enregistrées 2018. Elles sont plus nombreuses cette année et portent sur des gros dossiers, a précisé M. Wiyao.

Trois dossiers sont sur le bureau de la Haute Autorité, ceux concernant les fonds de la CAN 2013 et 2017, et le marché concernant la réhabilitation de la route Lomé-Vogan-Anfoin (RN34).

Les investigations seront terminées d’ici 3 mois et la justice prendre éventuellement le relais.