SocGen veut laisser une emprunte positive sur le long terme

Implantée au Togo depuis 2015, la banque française Société Générale, entend participer au mouvement PND et renforcer ainsi sa présence au Togo.

C’est ce qu’a déclaré mercredi Moyenne Baniab, son représentant à Lomé.

‘Notre groupe va accompagner le Plan national de développement’, a-t-il confirmé tout en rappelant que la banque accompagnait la transformation structurelle de l'économie.

‘Nous intervenons déjà, de façon importante, dans le financement des infrastructures, les énergies renouvelables et l'agrobusiness' a indiqué M. Baniab.

‘Notre mission est de laisser ici une emprunte positive sur la durée, sur le long terme' a t-il soutenu.

SocGen cible les clients entreprises et institutionnels dont les sociétés françaises et internationales du groupe présentes au Togo mais aussi les PME régionales et locales et les sociétés d’Etat.