Télédéclaration et télépaiement vont se généraliser

Gain de temps pour l'administration et les entreprises

L’office togolais des recettes (OTR) a lancé mercredi ses services de télédéclaration et de télépaiement. Seules sont concernées pour le moment les grandes entreprises.

Il suffit de créer son espace contribuable sur le site en indiquant son numéro fiscal. Toutes les démarches sont disponibles, les documents administratifs peuvent être téléchargés et les paiements effectués en un clic en fournissant un RIB. Fini la paperasse et les chèques.

Toutes les banques devraient prochainement être interconnectées à la plateforme. Pour le moment, seule Ecobank est opérationnelle.

Les entreprises ayant des comptes dans d’autres établissements devront encore attendre un peu pour payer leurs taxes et impôts en ligne.

Cette dématérialisation doit faciliter le travail des agents de l’OTR et soulager les contribuables qui auront ainsi plus de temps pour se consacrer au développement de leur business.

‘Avec le développement nouvelles technologies, nous sommes obligés de nous adapter. Ceci participe à la modernisation de la gestion des impôts et à la stratégie de développement de l’administrations fiscale’, explique Esso-wavana Adoyi, le Commissaire aux impôts à l’OTR.

Il existe au Togo une volonté de généraliser la dématérialisation dans les relations entre les administrés et les administrations, particulièrement dans le domaine fiscal, qui permet un gain de temps et d'argent et une rationalisation du système.

Revers de la médaille, la dématérialisation peut conduire à un appauvrissement des relations entre l'administration et le contribuable. Or le contact humain demeure important.

C’est pourquoi, les contribuables auront toujours la possibilité de joindre ou de rencontrer un fonctionnaire des impôts en cas de problème ou pour obtenir des informations.