Tirer les enseignements de la pandémie

Kofi Agbenoxevi Paniah, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, a présidé mercredi à une table-ronde consacré à l’efficacité de la politique publique à l’aune de la réforme du budget programme et de la pandémie.

Il représentait le ministre.

Depuis 2009, les pays membres de l’UEMOA se sont inscrits dans une dynamique de modernisation des finances publiques. L’une des réformes a été le basculement du budget des moyens vers le budget programme.

‘Le Togo a engagé des réformes courageuses en termes d’assainissement des finances publiques qui ont conduit à une amélioration du climat des affaires. Ces réformes touchent également la gestion budgétaire au regard des enjeux socioéconomiques d’exécution du budget de l’Etat et de ses démembrements, en lien avec l’impératif de transparence à y observer’, a indiqué M. Paniah.

La gestion axée sur les résultats, telle est la stratégie des pouvoirs publics.

Malheureusement, le Covid19 a contrarié les plans initiaux.

Le gouvernement a du prendre des mesures urgentes pour limiter l’expansion de la maladie, protéger les populations et permettre une relance rapide de l’économie.

Ce programme a nécessité une réaffectation de ressources tout en appelant à des choix idoines dans le pilotage des politiques publiques.

Pour Kofi Agbenoxevi Paniah, il est urgent de réfléchir aux solutions idoines pouvant permettre de relancer durablement l’économie.

Le Togo, comme les autres pays de l’UEMOA, doivent tirer les enseignements de la crise, les points forts, les échecs tout en prenant en compte la formidable capacité de résilience.

La réunion du jour est organisée par le CESAG (Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion) et le CLEAR (Center for learning on Evaluation and Results).