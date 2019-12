Un engagement en faveur de la communauté

Marie-Laure Akin-Olugbade, DG Afrique de l’Ouest de la BAD et Sani Yaya

La Banque africaine de développement (BAD) et l’Union européenne vont aider le Togo à renforcer la résilience communautaire grâce à l’électrification de 500 localités rurales.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a signé lundi un accord

Concernant le Projet d’Appui au Volet Social du Programme CIZO d’Electrification Rurale du Togo (PRAVOST) pour un montant d’environ 7,9 milliards de Fcfa.

L’UE accorde un don d’environ 6,6 milliards à travers son Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures et la BAD octroie un prêt de 291 millions et un don de 259 millions. D’autres partenaires privés viendront en appui pour un montant de 221,6 millions de F CFA.

De son côté le gouvernement apporte une contribution de 616 millions.

Le PRAVOST s’inscrit dans la stratégie d’électrification lancée en juin 2018.

Il cadre parfaitement avec le plan national de Développement et s’aligne avec l’objectif du développement durable (ODD ) N° 7 qui est de garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, et à un coût abordable.

‘L’accès à l’énergie est essentiel au développement. C’est un besoin vital pour la population. Le président de la République a placé son mandat dans une perspective sociale centrée sur l’amélioration des conditions de vie des populations. Il était donc important de trouver une solution qui permettre de fournir l’électricité au plus grand nombre. C’est ce qui a motivé la mise en œuvre du programme ‘Cizo’ qui s’appuie largement sur le hors-réseau’, a rappelé Sani Yaya.

La dimension sociale du projet comprend, notamment, l’électrification de 314 centres de santé, l’installation de 400 adductions d’eau potable et le déploiement de 600 pompes solaires d’irrigation. Signalons également l’électrification d’environ 2.000 foyers grâce à des mini-réseaux solaires.

L’objectif du gouvernement est de porter le taux d’accès à l’électricité au niveau national à 50% en 2020, à 75% en 2025 puis à 100% en 2030.

Dans ce contexte, CIZO a déjà fait ses preuves. Depuis 2018, 100.000 foyers ruraux ont été équipés ; ils seront plus de 300.000 l’année prochaine, a précisé le ministre.

Un autre financement a été octroyé lundi par la BAD. Plus de 821 millions de Fcfa sont accordés pour le Projet d’Appui Ciblé à l’Exécution du (PND).

Le plan national de développement est un programme destiné à assurer au Togo une croissance forte grâce à la création d’entreprises dans les secteurs de la logistique, de la technologie et de la transformation agricole. Il repose essentiellement sur l’engagement du secteur privé.