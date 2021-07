Un partenariat a été signé vendredi entre l’ASEA (Association des Bourses africaines) et la société DirectFN pour la mise en place d’une plateforme de cotation pour toute l’Afrique (African Exchanges Linkage Project : AELP)

L’AELP, véritable outil d’intégration économique et financière en Afrique, est une initiative conjointe de l’ASEA et de la Banque Africaine de Développement (BAD) visant à adresser la problématique de profondeur et de liquidité des marchés boursiers africains.

Il comprend : la Bourse de Casablanca, la Bourse d’Egypte, la Bourse de Johannesburg, la Bourse des valeurs mobilières de Nairobi, la Bourse du Nigéria, la Bourse de Maurice et la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l’UEMOA.

La plateforme technologique AELP Link permettra le routage des ordres de bourses et les confirmations de transactions entre les courtiers des sept bourses participant à la phase pilote du Projet.

'C’est un grand pas vers la libre circulation des capitaux en Afrique pour le financement des investissements (…) Les bourses continuent d’aider les entreprises et les gouvernements africains à lever des capitaux à long terme pour la création d’emplois, la croissance des entreprises, les infrastructures et le développement’, a déclaré Félix Edoh Kossi Amenounve, le président de l’ASEA.

DirectFN, est une société informatique saoudienne de renommée mondiale expérimentée dans les solutions de marchés financiers à travers le Moyen-Orient et de nombreux marchés émergents et frontières.