Le Seychellois Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Togo est arrivé au terme de sa mission de 4 ans. Il s’occupera désormais du Ghana.

Awa Caisse Wagué, la représentante de la BM à Lomé lui a rendu un hommage appuyé.

‘Pierre ne dit jamais non à un obstacle, il l'affronte pour trouver des obstacles. Il part avec de bons résultats que l’on espère exploiter pour atteindre le développement escompté', a-t-elle déclaré.

M. Laporte est l’artisan du renforcement de la coopération avec le Togo. La BM a notamment fourni un appui budgétaire conséquent.

Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances, a souligné le rôle joué par la Banque dans le domaine économique et social.

‘Pierre est un ami, un homme au grand cœur qui a des qualités exceptionnelles et est d'une grande simplicité. Un homme d'action orienté vers les résultats', a indiqué M. Yaya.

Pierre Laporte a de son côté salué la courage politique des autorités togolaises qui ont mené de profondes et difficiles réformes.

‘Sans le leadership du président Faure Gnassingbé, sans la détermination du ministre de l’Economie et des Finances et sa volonté d'accepter les réformes, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd’hui’, a-t-il expliqué.

C’est Coralie Gevers, responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar et aux Comores depuis mars 2014, qui le remplace.