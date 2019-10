Un leader de demain

Un Togolais fait partie des 100 leaders économiques de demain, selon un palmarès publié par l’Institut Choiseul.

Le Choiseul 100 Africa 2019 vise à identifier ces femmes et ces hommes de 40 ans et moins, qui s’engagent sur le chemin de la réussite et dont l’ambition est d’amener l’Afrique au plus haut degré de son développement économique, social et culturel.

Le lauréat togolais est Aftar Touré Morou, directeur de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Il est classé au 82e rang.

Il a été nommé à la tête de l’institution en début d’année.

Aftar Touré Morou a fréquenté l’université de Lomé, l’Ecole nationale d’administration (ENA, France, promotion Jean Zay) et l’Institut d’études politiques de Strasbourg.

Il a été pendant plusieurs années économiste à la division Budget de l’Etat et précédemment au cabinet du ministre de l’Economie et des Finances comme conseiller sur diverses questions économiques, notamment sur les réformes des finances publiques.

Il est passé en 2012 par ‘France Stratégie’, un Think Thank dépendant du Premier Ministre français.

M. Morou est un ancien du programme de leadership du Département d’Etat américain.

Le classement Choiseul, unique à l’échelle du continent, dresse les contours de l’avenir de l’Afrique, un avenir qui se façonne à travers le dynamisme et l’engagement de ses jeunes élites économiques.

L’Institut Choiseul est un centre de recherche indépendant dédié à l’analyse des questions stratégiques et de la gouvernance économique mondiale.

Sa vocation est de favoriser la performance, le rayonnement et l’influence de la France et de ses principaux acteurs sur la scène internationale.