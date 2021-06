Un nouvel appui du Fonds est en discussion

Stabilité et viabilité macroéconomiques

Les autorités togolaises ont exprimé leur intérêt pour un soutien dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), indique un communiqué publié par le FMI à l’issue de consultations régulières.

Le pays avait déjà bénéficié d’un programme de FEC conclu pour la période 2018- 2020 pour un montant de 244,8 millions de dollars.

Ce dispositif soutient les programmes économiques des pays qui visent à rétablir la stabilité et la viabilité macroéconomiques tout en favorisant une croissance vigoureuse et durable et la réduction de la pauvreté. Elle peut aussi servir de catalyseur pour mobiliser de l’aide étrangère.

Le montant du financement mis à disposition au titre de la FEC est déterminé au cas par cas, en fonction des besoins de financement de la balance des paiements du pays, de la solidité de son programme économique, de sa capacité à rembourser le FMI, de l’encours des crédits du FMI et de ses antécédents en matière d’utilisation des ressources du Fonds

Les récentes discussions des services du FMI avec le Togo ont porté sur les mesures visant à soutenir la réponse à la crise de la COVID-19, les efforts pour renforcer la reprise économique naissante, la nécessité de réformes pouvant être mises à profit pour favoriser une croissance inclusive et durable tirée par le secteur privé, et l’amélioration des résultats du développement à moyen terme.

C'est dans ce contexte que Lomé a exprimé son intérêt pour un soutien d'une Facilité Elargie de Crédit.

Les pourparlers vont se poursuivre pour finaliser un nouvel accord.