Un portefeuille en phase avec les axes du PND

Le portefeuille de la Banque mondiale au Togo est d'environ 400 millions de dollars et la capacité d'exécution au cours des 12 derniers mois a été bonne, a indiqué mardi Awa Cissé Wagué, ma représentante résidente de la BM au Togo.

Une revue sur la performance du portefeuille est prévue pour 4 octobre prochain.

L’objectif de l’institution est de parvenir à une meilleure absorption afin que les ressources mises à la disposition soient exécutées rapidement pour le bien-être des populations’, a-t-elle ajouté.

Mme Wagué, a également confirmé que les interventions de la Banque étaient conformes aux grands axes contenus dans le plan national de développement (PND).

La BM veut aider les autorités locales à drainer l’investissement privé et à renforcer le secteur de l’énergie et de l’inclusion financière.

Le portefeuille comprend 16 opérations en cours d’exécution.

Les interventions en cours portent sur plusieurs secteurs : enseignement de base, enseignement supérieur, santé, agriculture, environnement, énergie et mines, télécommunications, développement à la base et protection sociale, emploi des jeunes, commerce et logistique et gouvernance.