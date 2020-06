Dans le contexte actuel de crise sanitaire, économique et sociale, la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l’Ouest (BCEAO) souhaite accompagner les banques à travers une offre de formations digitales contextualisées aux enjeux actuels.

Elle vient de nouer un partenariat avec HEC, la célèbre école française de management.

Le lancement officiel de ces programmes 100 % en ligne, s’est tenu ce jour avec la participation du gouverneur de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné. Ce dernier souhaite impulser une dynamique régionale dans l’accès à distance à des formations d’excellence.

Ce webinaire inaugural a mobilisé plus de 1.000 participants. Avec des représentants de la BOAD, de la BCEAO, du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers, de la Banque Al-Maghrib (Maroc) et des banques centrales d’Afrique centrale, de Guinée, de Mauritanie et du Congo.

Le premier webinaire de formation en ligne HEC Paris proposé par le Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) se tiendra le 26 juin et le 8 juillet prochains.

Il aura pour thème ‘Impact de la crise covid-19 sur les banques africaines’.