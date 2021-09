Sanlam reste au Togo. Seule la branche assurance-vie a été cédée au Groupe NSIA, a tenu à rappeler l’assureur sud-africain.

‘C'est une opération de stratégie financière, chaque groupe réalisant une affaire opportune qui s'arrime à sa vision de développement et de rentabilité’, a expliqué Simon Pierre Gouem, le directeur général de Sanlam-Togo.

NSIA et Sanlam réorganisent leurs portefeuilles. Le groupe ivoirien et le géant panafricain ont annoncé récemment une double cession-acquisition de plusieurs filiales.

Dans le détail, NSIA cède ses filiales vie et non-vie (assurance dommages/IARD) au Mali à Sanlam. Tandis que ce dernier rétrocède à NSIA deux filiales vie (au Togo et au Gabon) et deux sociétés d’assurances IARD (Guinée et Congo).

La finalisation reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires.