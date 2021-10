Une reprise plus soutenue que prévue

La troisième session du Conseil national du crédit (CNC) s’est tenue jeudi.

C’est le Pré Simfeitcheou, le ministre conseiller à la présidence de la République, qui représentait Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

La réunion a débuté sur une note d’optimisme.

'Le taux de croissance a été projeté à 4,8% au début de l’année. Après neuf mois d’activité, les indicateurs de conjoncture économique indiquent une reprise plus soutenue qu'attendue de l'activité dans le secteur tertiaire qui affiche une plus forte résilience face aux effets négatifs de la Covid-19. Aussi, le taux de croissance économique devrait atteindre 5,3% en 2021’, a déclaré Pré Simfeitcheou.

L’inflation se situe à 3,9% (fin août), imputable au renchérissement de certains produits vivriers.

La dette publique demeure maîtrisée et représente 59% du PIB (fin août).

Des indicateurs plutôt encourageants.

Le ministre conseiller s’est félicité du concours vigoureux à l’économie des banques et des systèmes financiers décentralisés (SFD).

Les nouveaux crédits accordés par les banques au deuxième trimestre 2021 se sont élevés à 217 milliards, +59% par rapport à la même période l’année précédente.

Idem pour les SFD. 47 milliards, +38%.

‘Cette situation reflète, entre autres, la volonté des banques et des systèmes financiers décentralisés d’accompagner la reprise économique, nonobstant’, a indiqué Pré Simfeitcheou.

Mais des progrès restent à faire en augmentant les financements en faveur des TPME, en baissant les taux d’intérêts en augmentant le volume des crédits à l’agriculture et à l’habitat.

Le CNC est un observatoire des évolutions économiques du Togo qui se réunit quatre fois par an.

Il rassemble les représentants du secteur bancaire et de la micro finance, ceux du ministère de l’Economie et des Finances, de la BCEAO, du patronat, de la Chambre du commerce et des associations de consommateurs, notamment.