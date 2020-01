Vision prospective

La Bourse des valeurs mobilières (BRVM), instance commune aux 8 pays de l’UEMOA, veut exploiter à fond le potentiel qu’offre le marché financier régional, tant pour les entreprises que pour les particuliers.

En présentant mardi le bilan 2019, Félix Edoh Kossi Amenounve, le directeur général de la Bourse, s’est lancé dans une présentation prospective.

Elle se décline sur plusieurs axes et prend en compte l’évolution technologique ainsi que les enjeux du changement climatique et de la durabilité.

Il s’agit de l’approfondissement des marchés de capitaux avec l’émergence de mégas entreprises à rayonnement international dont la capitalisation dépasse le PIB de plusieurs pays, de l’innovation au service de l’épargne par le développement d’instruments de collecte innovants touchant l’épargne où qu’elle se trouve.

M. Amenounve veut encourager la création de ‘Bourses vertes’ intégrant les notions de durabilité et de changement climatique et accompagner l’émergence de ‘Bourses solidaires et éthiques’ axées sur l’inclusion sociale et la RSE.

L’avenir passe également par les Bourses digitales et le recours aux nouvelles technologies dans tous les métiers de la finance avec l’apparition de cyber traders et de cyber asset managers.

Enfin, le patron de la BRVM recommande de développer l’éducation financière et boursière axée sur l’’open learning’.