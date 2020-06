Suspendues depuis le 24 mars, les audiences publiques reprendront le 6 juillet.

Réouverture partielle pour les seuls tribunaux de Lomé et pour les seules affaires civiles.

Le calendrier judiciaire, déjà engorgé, devient un véritable casse-tête.

‘Quand on voit le nombre de dossiers en souffrance qu’on a déjà, on se demande comment on va gérer cette situation », s’inquiète une greffière.