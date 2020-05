Discrimination au travail ?

Le Département de l’ Agriculture et de la Consommation de l’Etat de Virginie (VDACS) est poursuivi par un de ses employés d’origine togolaise.

L’information est rapportée par le journal spécialisé ‘Virginia Lawyers Weekly’.

Le plaignant attaque le VDACS après s’être vu refusé une promotion à un poste de superviseur au profit d’un fonctionnaire blanc, assure-t-il.

Or il affirme avoir beaucoup plus d’ancienneté et d’expérience que la personne nommée à sa place.

La justice devra dire s’il s’agit d’une décision à caractère discriminatoire ou simplement d’un choix administratif des responsables de l’Agence publique.