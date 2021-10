La réouverture des grands bars, fermés pour cause de la montée des contaminations de la COVID 19, a été possible grâce au travail conjoint réalisé par la Brasserie BB et le Syndicat National des Tenanciers de Restaurants et de Bars, explique Togo Réveil paru vendredi.

BB organise depuis le début de la semaine un atelier de formation à l’intention des gérants de restaurants et bars sur l’application des mesures barrières dans les établissements.