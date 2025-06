Entre morale, religion et réalité sociale

Les enfants sont de plus en plus exposés aux questions de sexualité dès leur jeune âge, l’éducation sexuelle reste au Togo un sujet délicat, voire tabou. Entre la volonté de protéger les enfants et les divergences sur la manière d’y parvenir, les lignes de fracture sont nettes, comme le souligne L’Union dans son édition de ce vendredi.