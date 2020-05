Baisse d'activité

L'association des grandes entreprises du Togo (AGET) enregistre une baisse de la production de biens et services liée à la faiblesse de la demande intérieure et extérieure, indique lundi ‘Imagine Demain’.

C’est évidemment la conséquence de la crise sanitaire

En dépit de ce contexte tendu, les membres de l’AGET font preuve de solidarité en venant en aide aux communautés nécessiteuses.

L’AGET regroupe les 49 plus importantes sociétés du pays (agro-alimentaire, industrie, services, banques, assurances, hôtellerie, transit et logistique, manutention portuaire, TP, etc…) pour un chiffre d’affaires annuel cumulé d’environ 632 milliards de Fcfa et plus de 10.000 emplois.