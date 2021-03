Business solidaire

L’entreprise solidaire Alaffia va recevoir un appui de près de 300.000 dollars de l’USAid, indique jeudi L’Economiste.

Alaffia emploie directement plus de 700 femmes dans les zones rurales du Togo, leur versant un salaire correspondant à quatre fois le revenu familial moyen et des contrats avec plus de 14 000 femmes en tant que fournisseurs.

Située à Tumwater (Etat de Washington), Alaffia importe du Togo des noix de karité pour les transformer en shampooing, savon, huile pour le corps et autres produits naturels.