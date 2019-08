C'était le bon vieux temps

A l’occasion de ses 46 ans, la télévision publique (TVT) organise des Journées portes ouvertes.

Les téléspectateurs pourront visiter les studios, les salles de montage et les plateaux, mais aussi découvrir comment les journalistes et caméramen travaillaient il n’y a pas si longtemps.

L’époque ou la diffusion se faisait en standard SECAM et ou les reporter devaient filmer avec des Sony Betacam de plus de 25kg.

‘Tout ce que nous avons exposé, c'est ça la mémoire technique de la TVT', explique Akotètè Tchadé, le chef de la division haute fréquence.

Tout est désormais produit en numérique avec des équipements beaucoup plus légers, plus robustes et plus économiques.

Le digital permettra à terme de démultiplier son offre et de renforcer ses productions originales.