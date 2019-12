Communiqué final : c'est terminé!

Un nouveau code de la presse et de la communication a été adopté lundi par l’Assemblée. Le texte est plus moderne et adapté aux évolutions du secteur avec l’explosion des médias en ligne.

Les journalistes professionnels disposeront d’un véritable statut et d’obligations.

Il leur sera théoriquement interdit de demander de l’argent lors de la couverture de conférences de presse ou d’évènements divers ; une pratique très répandue appelée ‘communiqué final’.

Les entreprises de presse disposeront d’avantages financiers dont des soutiens provenant d’un fonds d’aide.

Les députés ont ainsi souhaité ainsi mettre fin à l’anarchie en contribuant à structurer et à professionnaliser le secteur.