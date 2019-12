Le ministère de l’Energie et des Mines a procédé au lancement des Systèmes de cadastre minier (SCM), d’informations géologiques et minières (SIGM) et de gestion électronique de données (GED).

Togo Matin souligne que ce nouveau dispositif n’est autre qu’un guichet unique pour ce secteur stratégique pour l’économie.