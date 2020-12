‘Le Togo échappe au tourbillon des contaminations’, titre L’Union paru mardi. Le taux d’infection reste stable avec un peu plus de 3.000 cas depuis mars 2020. On est loin des chiffres de l’Europe et des Etats-Unis.

C’est grâce aux mesures prises par le gouvernement, souligne le journal. Sans doute. Mais il y a aussi une énigme Covid en Afrique. Les populations sont moins touchées qu’ailleurs.