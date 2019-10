La faute à qui ?

Les derniers matchs joués par les Eperviers ne se sont pas soldés par un grand succès ; c’est le moins que l’on puisse dire.

‘La bande à Claude Leroy, dos au mur, n’a plus droit à l’erreur et seul une qualification à la phase finale de la Can 2021 contentera le public qui rappelons le réclame sans cesse la tête du Sorcier blanc’, écrit mercredi Le Magnan Libéré.

A chaque défaite ou score nul de l’équipe nationale, les médias demandent la tête du sélectionneur. Mais est-il le seul responsable de la bérézina ?