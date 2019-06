La médecine traditionnelle est-elle efficace ?

Faut-il croire aux bienfaits de la médecine traditionnelle ? Vaste sujet auquel Togo Matin tente lundi de donner un début de réponse.

Certes, une grande majorité de la population africaine y a recours, mais est-elle efficace ?

‘On évoque des patients guéris de cancers et de graves maladies, mais on ignore comment. Miracles, traitements mystères ? Il y a donc nécessité, d’une part, à organiser ce secteur informel et, d’autre part à faire cohabiter et coopérer médecine traditionnelle et médecine classique’, indique le quotidien.