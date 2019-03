La nouvelle est tombée

Le bimensuel ‘La Nouvelle’ s’est vu retirer lundi son agrément. Cela signifie que le journal est interdit de parution au Togo. Une décision annoncée par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) après l’accord donné par la justice.

‘A chacune de ses parutions, ce journal s'adonnait à la publication d’informations non avérées, à des appels à la haine ethnique et religieuse, aux atteintes à la vie privée, ainsi qu'à des calomnies et injures de toute nature’, précise un communiqué de la HAAC.

Son directeur de la publication, Bonéro Lawson-Bétum, avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre ; infructueux.