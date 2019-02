La persévérance paye

Air Afrique a cessé ses activités en 2001 et des dizaines d’employés togolais sont restés sur le carreau sans aucune indemnité. A force de persévérance, ils ont obtenu gain de cause.

Togo Réveil indique vendredi qu’ils ont reçu partiellement satisfaction.

Sur un montant de plus de 196 millions de Fcfa de droits, intérêts et principal qui leurs sont dus, l'Etat togolais a débloqué 124 523 974 F en attendant le complément pour les dommages et intérêts.

Une solution trouvée grâce à l’intervention personnelle du président Faure Gnassingbé.