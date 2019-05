Le Togo n'est pas encore membre

Le bimensuel Economie & Développement titre jeudi : ‘Le Togo devient le 55e pays membre de l’OCDE.

Ce journal fait une petite confusion.

Le Togo n’est pas membre de cette organisation, mais vient de rejoindre le Centre de développement de l’OCDE. Ce qui n’est pas la même chose.

Cette organe aide les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer la vie des populations.