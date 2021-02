La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Société Financière Internationale (SFI), ont lancé une campagne d’information sur le Bureau d'Information sur le Crédit (BIC) de l’UMOA, indique mercredi L’Economiste.

Des podcast et des e-Book sont destinés à expliquer le fonctionnement de cet organe et à permettre aux particuliers et aux entreprises de connaître leurs droits en matière de partage de données sur le crédit.