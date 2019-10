Le palu continue de faire des ravages

Les maladies les plus fréquentes au Togo, particulièrement en zone rurale, sont le paludisme simple (94%) ; maux de tête, migraine, céphalée (72%) ; fièvre autre que le paludisme (72%) ; paludisme sévère (54%) ; douleurs abdominales (50%) ; infection respiratoires aigües, grippe, angine, rhume, toux (48%) ; plaies non traumatiques plus abcès (24%) ; parasitoses digestives (23%) ; Rhumatismes articulaire (18%).

Ces données, publiées mercredi par Le Libéral, ont été collectées dans le cadre d’une étude commandée par le gouvernement.