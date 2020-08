Le Togo s’est engagé à protéger son domaine maritime qui fait partie intégrante de son territoire et contribue à son développement.

Il va renforcer les moyens pour lutter contre la piraterie et les trafic, encourager l’économie bleue et combattre l’érosion qui affecte les terres et les habitations.

Cette stratégie est détaillée lundi dans les colonnes du Libéral.