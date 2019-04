La coalition de l’opposition connaît des moments difficiles, souligne mercredi Le Messager. C’est un euphémisme.

Le journal affirme que ce groupement de partis a été, dès sa création en 2017, totalement pris en otage par Jean-Pierre Fabre et Brigitte Adjamagbo. Du coup, plus de la moitié des membres ont décidé de partir, y compris d’ailleurs l’ANC, dirigée par un certain Jean-Pierre Fabre.