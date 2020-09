Jonas Aklésso Daou, directeur géneral de Sodigaz, prend la tête de l’AGET, l’association des grandes entreprises du Togo, annonce vendredi Togo Réveil.

Il sera épaulé par Charles Gafan (Bolloré) et Jean-Marie Tessi, directeur général de GTA Assurances.

L’association regroupe 49 des plus grandes entreprises du pays (agro-alimentaire, industrie, services, banques, assurances, hôtellerie, transit et logistique, manutention portuaire, TP, etc …).